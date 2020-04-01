Парковки Калуги стали бесплатными до 10 мая

Как мы уже рассказывали, с 30 марта парковаться на улицах Калуги можно бесплатно. А в среду, 1 апреля, стало известно, сколько продлится такой льготный режим.

Плату не будут взимать до 10 мая. Соответствующее постановление 31 марта подписал врио городского головы Дмитрий Денисов. Документ опубликовали на сайте горуправы 1 апреля.

Ранее, напомним, калужские чиновники заявляли, что надо сделать парковки бесплатными на весь тяжелый период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Публикуем полный текст постановления: