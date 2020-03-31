Все парковки на улицах Калуги стали бесплатными

Как мы уже рассказывали, 30 марта в городской управе Калуги обсуждался вопрос платных парковок в центре города. Чиновники предложили отменить плату на время сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Уже утром 31 марта на экранах всех паркоматов отображалась надпись: «Парковка бесплатна».

Парковаться можно бесплатно как минимум до 3 апреля.

На сайте парковочного пространства Калуги указано, что такая мера принята в соответствии с указом Путина о нерабочей неделе. То есть парковаться можно бесплатно как минимум до 3 апреля.

Начнут ли брать деньги с 4 апреля либо будет принято какое-то решение о продлении бесплатного режима, станет известно позже.

Ранее мы публиковали репортаж: «Как выглядит Калуга в первый день всеобщей изоляции».

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