В Калуге отменят плату за парковку

В понедельник, 30 марта, врио городского головы Калуги провёл необычную планёрку – она шла в прямом эфире на личной странице Дмитрия ДЕНИСОВА в «ВКонтакте».

Там Денисов, в частности, заявил, что в Калуге введут мораторий на платную парковку. На время сложной ситуации с коронавирусом парковка в городе станет бесплатной.

Власти считают, что это поможет горожанам совершать меньше ненужных передвижений по городу.

- Часть жителей использует парковки в ночное время, во дворах припарковаться невозможно, - сказал начальник городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. - Чтобы они в течение рабочей недели не брали свои машины и могли спокойно находиться дома, предложение выпустить постановление, приостанавливающее деятельность на период карантина всего платного парковочного пространства.

В какой именно день плату за парковку будет отменена, в городской управе пока не уточняют.

Напомним, что платная парковка в Калуге появилась в 2014 году.