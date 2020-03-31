Как выглядит Калуга в первый день всеобщей изоляции – фоторепортаж

Как мы уже рассказывали, 30 марта врио губернатора Владислав Шапша подписал новое постановление правительства, согласно которому все жители Калужской области с 31 марта обязаны не покидать свои квартиры без веской причины. Можно выходить только на работу, в ближайший магазин, аптеку, к мусорному контейнеру и на выгул животного в пределах 100 метров от дома. Также калужан обязали соблюдать дистанцию до других людей не менее 1,5 метра.

Утром 31 марта мы прошлись по улице Кирова.

Обычно утром в будний день там толпы людей, спешащих на работу, и ещё больше машин. Пробка со стороны Жукова, на Ленина и Московской, на Рылеева и Плеханова. Однако сегодня, когда закрыта большая часть магазинов и не работает общепит, людей было раз в 10 меньше.

Часто можно было услышать тишину – в обозримом пространстве не было машин.

Площадь Победы.

Безусловно, город не полностью вымер. Многие работают, кто-то ходит за продуктами и лекарствами. Однако уже видно, что количество контактов между людьми заметно уменьшилось по сравнению с прошлой неделей.

Заметно выросло и количество калужан в масках. То ли в аптеках они наконец-то появились, то ли народ начал доставать из запасов.

Транспорт ходит полупустым по расписанию выходного дня. Некоторые водители также ездят в масках.

Пока изоляции способствует и погода. В ночь на 31 марта Калугу засыпало снегом. Потеплеет только к концу недели.

Улицы и тротуары засыпало снегом в последний день марта.

Машинами заставлены все дворы.

Аллея между площадью Победы и улицей Ленина.

Городовой с собачкой.

Перекрёсток Кирова и Ленина в утренний час пик.

Больше всего машин и людей, как обычно, между Ленина и Московской.

На остановках по 2-3 человека.

Самый оживленный участок улицы Кирова.

Перекрёсток с Московской.

Театральная площадь.

Так мало машин на Кирова бывает только ночью или рано утром в воскресенье. Привыкаем к новой реальности.

Автобусы есть, а пассажиров нет.

Парковка на время эпидемии коронавируса стала бесплатной.

Перекрёсток Кирова и Плеханова.

Сквер Мира.

Улица Гагарина - главный въезд в Калугу.

Уважаемые читатели, а как вы проводите эту неделю? Расскажите в комментариях!

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