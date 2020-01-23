На Грабцевском шоссе опять перекроют проезд

В субботу, 25 января, в Калуге опять закроют проезд по участку Грабцевского шоссе у домов №120 и №122. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

По информации отдела безопасности дорожного движения управления городского хозяйства Калуги, они продлятся с 10:00 до 16:00. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Этот участок, напомним, уже дважды перекрывали в декабре.