Участок Грабцевского шоссе закроют для машин

В субботу, 21 декабря, в Калуге закроют проезд на участке Грабцевского шоссе между домами №116 и №126. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

Планируется, что работы займут около шести часов - с 10:00 до 16:00.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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