Парковки в центре на 9 дней станут бесплатными

С 31 декабря по 8 января оставлять машину на парковках вдоль центральных улиц Калуги можно будет бесплатно. Это предусмотрено соответствующим постановлением городской управы, сообщает в пятницу, 20 декабря, администрация областного центра.

Вновь платить калужане должны будут с 9 января. С этого же дня, напомним, заработает платная парковка на улице Суворова.

Уважаемые автомобилисты, а где вы храните свои машины? Расскажите в комментариях!