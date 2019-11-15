Проверка слуха: в Калуге подорожает проезд в общественном транспорте

В октябре в муниципальном транспорте Обнинска стоимость проезда возросла с 20 до 22 рублей. Среди калужан тут же пошли разговоры, что вскоре больше придётся платить за транспорт и жителям областного центра.
- Значит и в Калуге в следующем году еще рубля на 2-3, - предположил один из наших читателей.
Мы направляли соответствующий вопрос в городскую управу, однако долгое время он оставался без ответа. И вот в пятницу, 15 ноября, ситуацию прокомментировал лично городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
- Не планируем увеличение стоимости проезда в следующем году, - заверил он.
Напомним, в начале 2017 года проезд в калужских троллейбусах подорожал с 16 до 19 рублей, в автобусах – с 16 до 22 рублей.
Уважаемые читатели, а какой, на ваш взгляд, должна быть стоимость проезда в калужском транспорте при нынешних зарплатах? Пишите в комментариях!
|
Асфальт новых дорог рассчитан минимум на 10 лет 07.11.2019 15:00
Ради двух остановок предлагают сузить сквер Мира 29.10.2019 14:56
Троллейбусы №6 поехали впервые за 7 месяцев 28.10.2019 09:33
ТОС-контроль: «Дороги сделали, а о пешеходах позабыли» 25.10.2019 15:16
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: