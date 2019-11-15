Проверка слуха: в Калуге подорожает проезд в общественном транспорте

В октябре в муниципальном транспорте Обнинска стоимость проезда возросла с 20 до 22 рублей. Среди калужан тут же пошли разговоры, что вскоре больше придётся платить за транспорт и жителям областного центра.

- Значит и в Калуге в следующем году еще рубля на 2-3, - предположил один из наших читателей.

Мы направляли соответствующий вопрос в городскую управу, однако долгое время он оставался без ответа. И вот в пятницу, 15 ноября, ситуацию прокомментировал лично городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- Не планируем увеличение стоимости проезда в следующем году, - заверил он.

Напомним, в начале 2017 года проезд в калужских троллейбусах подорожал с 16 до 19 рублей, в автобусах – с 16 до 22 рублей.

Уважаемые читатели, а какой, на ваш взгляд, должна быть стоимость проезда в калужском транспорте при нынешних зарплатах? Пишите в комментариях!