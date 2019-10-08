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Проезд подорожает в транспорте Обнинска

08.10.2019 13:53 0 421 Дмитрий Ивьев, Фото: администрация Обнинска.
Проезд подорожает в транспорте Обнинска

С 11 октября проезд в муниципальном транспорте Обнинска подорожает с 20 до 22 рублей. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на начальника Управления потребительского рынка, транспорта и связи Анну ЕРЕМИНУ.

По её словам, обязательными требованиями в рамках муниципального контракта станут оснащение и обеспечение работоспособности в транспорте таких систем как ГЛОНАСС и АСОП (автоматизированная система оплаты проезда). Кроме того, перевозчики должны будут осуществлять перевозку пассажиров не только маршрутками, но и большими автобусами.

- Плата за проезд в Обнинске не повышалась уже почти два года, хотя рост цен только на бензин и дизельное топливо составил в среднем 15-20% за тот же период, - подчеркивают в администрации.

Уважаемые читатели, а вы пользуетесь общественным транспортом? Какой, на ваш взгляд, должна быть цена проезда? Пишите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: администрация Обнинска.
Тэги: транспорт тарифы
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