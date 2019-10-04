Чиновники объяснили потоп на калужских улицах

Как мы уже рассказывали, утром в пятницу, 4 октября, на многих калужских улицах образовались огромные лужи. Хотя дождь был не самым сильным. Вода скапливалась в местах проведения ремонта дорог.
В частности, было затруднено движение на улице Ленина и Грабцевском шоссе.
Эту ситуацию прокомментировали в городской управе.
- При снятии верхнего слоя асфальта соответственно понизился уровень ливневых колодцев, - отметил заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - После дальнейшей укладки в ходе ремонтных работ верхнего слоя верхний уровень колодцев будет восстановлен.
Напомним, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поручил уложить верхний слой асфальта на всех улицах областного центра к 15 октября.
В пятницу, 4 октября, дорожники собираются завершить работы на улице Ленина.
На Калугу при этом надвигается похолодание. Синоптики обещают морозы и осадки.
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