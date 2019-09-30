Губернатор назвал дату, к которой должны отремонтировать все дороги

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ потребовал завершить ремонт дорог в Калуге к 15 октября. Об этом он заявил утром в понедельник на заседании правительства.

- В срок до 15 октября верхний слой асфальта должен быть положен на всех дорогах в городе, которые подлежали ремонту! – сказал глава региона. - Никаких отступлений от этого срока, чтобы не было. Работы должны вестись в круглосуточном режиме. Далее будем устранять недоделки.

По его словам, важно в первую очередь нанести верхний слой асфальта и разметку. Уборку мусора и доделку тротуаров можно провести уже после этого.

Чтобы в следующем году не столкнуться с подобными проблемами, Артамонов поручил прописывать в контракте поэтапное выполнение работ: конкретную дату на обустройство колодцев, конкретную дату – на укладку асфальта. Если какие-либо сроки будут нарушаться, договор расторгнут.

Ранее, напомним, городские власти заявляли, что ремонт дорог может растянуться до 1 декабря.

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