«Надо увольнять, выгонять, искать новых»: Разумовский пообещал наказать виновных в затянувшемся ремонте дорог

Вечером в среду, 25 сентября, городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ провёл брифинг, на котором рассказал о дальнейшей судьбе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Этой встречи журналисты ждали с 1 сентября, когда стало известно, что городские власти расторгли контракт с компанией из Липецка. Она ремонтировала калужские дороги до августа, а потом спешно покинула наш город.

Тогда же, 1 сентября, было объявлено два аукциона по поиску нового подрядчика. Торги состоялись 10 сентября. Оба лота выиграла «Строительная компания-Бизнескапитал» из Москвы. Собственно, она оказалась единственным участником аукционов. Контракт с подрядчиком город подписал 21 сентября. Согласно договору, завершить работы дорожники обязаны к 30 сентября. У журналистов сразу возник резонный вопрос: каким образом новый подрядчик всего за 10 дней выполнит тот объём работ, на который отводилось целое лето?

Выяснилось, что чудес городские власти не ждут. У них есть два прогноза развития событий: пессимистичный и оптимистичный. Оптимистичный: ремонт удастся завершить в течение октября. Пессимистичный – к декабрю.

- Мы прогнозируем завершение работ в течение октября, - сказал, в частности, городской голова. – Я обозначил своё неэкспертное мнение, что эти работы будут завершены до 1 декабря. Этот прогноз я сделал, исходя из нескольких факторов: анализа мощностей подрядной организации, которая выиграла торги, документации, наличия у неё привлечённых ресурсов, техники, объёма выполненных работ. Если всё будет нормально – мы в это верим, и следующая неделя это точно покажет, – то в течение октября мы эти работы завершим.

На вопрос, почему в контракте датой окончания работ указано 30 сентября, Дмитрий Разумовский ответил:

- Это были наши сроки. Мы хотели, чтобы работы не вышли за рубеж 1 октября. Когда составляли техническое задание, то ориентировались на пул крупнейших компаний, которые работают в РФ. Если бы аукцион выиграла такая организация, я вас уверяю, за 10 дней все работы точно были бы завершены. К сожалению, такая компания не победила. Мы посмотрели, что это за подрядчик, запросили информацию о её мощностях, профессиональном опыте. Сопоставили это с данными об объёмах работ, которые подлежат выполнению, и поняли, что этот срок с учётом условий подрядчика превысит 1 октября. Но мы будем делать всё возможное и невозможное, чтобы завершить работы максимально быстро.

- Есть уверенность в том, что хотя бы этот подрядчик добежит до финиша? – спросили журналисты.

- Опыт производства работ у него есть, - говорит градоначальник. – Есть необходимые производственные мощности. Он показал имеющиеся договоры субподряда, договоры на закупку камня, щебня и других необходимых компонентов. Кроме того, необходимый запас есть на складах, есть необходимое оборудование: частично – своё, частично – на субподряде. Так что уверенность, что эта компания не пустышка, не подведёт и не бросит, есть. Мы с подрядчиком взаимодействуем очень плотно. Я контролирую эти работы лично. Сейчас составляется детальный план-график работ. На сегодняшний день у нас есть разбивка на ближайшие две недели. Первые работы, которые были запланированы на выходные, сделаны.

Журналисты разбавляют оптимизм городского головы небольшой каплей дёгтя. Накануне брифинга в Сети появилось фото: на улице Баррикад положили новенький асфальт. Правда, о прикрытом деревянными досками канализационном люке дорожники забыли. Поэтому асфальт уложили… поверх деревяшек. Представили СМИ недоумевают: как так можно?!

- Не знаю, как можно асфальт на доски положить, - вздыхает Дмитрий Разумовский. – Я разберусь по этому случаю.

Главный вопрос, который журналисты адресуют городскому голове: кто всё-таки виноват в том, что нацпроект «БКАД» едва не был провален? Ответственность за него несёт Управление городского хозяйства и его непосредственный руководитель Алексей ВОЛКОВ – по логике с него и спрос. Однако Дмитрий Разумовский предлагает не торопиться.

- Для того, чтобы понять, справился он или нет, проект нужно закончить. Это первое. Кроме того, проект сам по себе очень сложный, масштабный, у него было много участников, их не всегда удавалось синхронизировать. Надо понимать, что это не просто перекладка асфальта. Если посчитать по совокупности все расходы, то их стоимость составляет более миллиарда рублей. При такой сложной, многоаспектной работе невозможно было, на мой взгляд, в каких-то параметрах не ошибиться. Сбои были, но я не могу сказать, что все эти сбои произошли по вине Управления городского хозяйства. Сказалось и отсутствие в течение длительного периода опыта проведения в городе столь масштабных работ.

- Не хватило компетенций? – уточнили журналисты.

- Компетенции работать в единой команде, пожалуй, действительно не хватило, - согласился Разумовский.

Оценить качество работы Управления горхозяйства он пообещал после завершения проекта. Градоначальник заверил, что виновные будут наказаны.

- Низкое качество работ недопустимо. Надо увольнять, выгонять, искать новых, выращивать кадры. Уровень отдельных специалистов отдельных ведомств оставляет желать лучшего. Их мы, безусловно, будем менять. Отдельные меры дисциплинарного воздействия и, может быть, даже кадровые решения точно будут. Возможно, на отдельные направления нужно искать других людей.

Что касается ближайших планов, то на следующей неделе подрядчик должен приступить к укладке ЩМА. По результатам этих работ город сверстает более точный план-график ремонта. Публиковать его власти обещают ежедневно.

Несмотря на сложности, Дмитрий Разумовский преисполнен оптимизма. По его словам, уже практически сформирован перечень дорог, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта «БКАД» в 2020 году. На это Калуге планируют выделить около 600 млн. рублей.

- Планы у нас амбициозные. Наша задача – за эти два года сделать максимально, чтобы подготовиться к юбилею города. Понятно, что сложно, на грабли уже наступили. Но мы не собираемся останавливаться и, несмотря на сложности, будем увеличивать объёмы работ, чтобы нам два – максимум три года потерпеть и потом пять-семь лет уже жить в нормальном городе с качественными дорогами.