Какими улицами займутся дорожники перед выходными

На улице Плеханова верхний слой асфальта уложили полностью.
Городская управа рассказала, какие работы на калужских улицах выполнены 3 октября в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На улице Плеханова полностью завершена укладка верхнего слоя асфальта. Асфальтоукладчики завершили работы на участке между улицами Суворова и Труда. Также полностью положили щебёночно-мастичный асфальт на улице Ленина - от железнодорожного вокзала до перекрестка с улицей Карла Либкнехта.
А вот работы на улице Ленина от Баррикад до Кирова, как мы уже рассказывали, выполнены только наполовину. Ремонту помешал начавшийся дождь.
Список остальных улиц, на которых вели работы 3 октября:
Как рассказал городской голова Дмитрий Разумовский, в случае отсутствия дождя в пятницу должны завершить укладку асфальта на улице Ленина.
Кроме того, люки наконец-то начнут устанавливать на Тульской.
План ремонта на 4 октября:
Какими улицами дорожники собираются заняться на выходных, пока не сообщается.
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