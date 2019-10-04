Какими улицами займутся дорожники перед выходными

На улице Плеханова верхний слой асфальта уложили полностью.

Городская управа рассказала, какие работы на калужских улицах выполнены 3 октября в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице Плеханова полностью завершена укладка верхнего слоя асфальта. Асфальтоукладчики завершили работы на участке между улицами Суворова и Труда. Также полностью положили щебёночно-мастичный асфальт на улице Ленина - от железнодорожного вокзала до перекрестка с улицей Карла Либкнехта.

А вот работы на улице Ленина от Баррикад до Кирова, как мы уже рассказывали, выполнены только наполовину. Ремонту помешал начавшийся дождь.

Список остальных улиц, на которых вели работы 3 октября:

ул. Колхозная, установка люков - завершено;

ул. Зерновая, Глаголева , Грабцевское шоссе, уборка строительного мусора - завершено;

ул. Глаголева, ямочный ремонт - завершено;

ул. Пухова, ямочный ремонт, уборка - завершено;

ул. Марата, строительство тротуара - в работе.

Как рассказал городской голова Дмитрий Разумовский, в случае отсутствия дождя в пятницу должны завершить укладку асфальта на улице Ленина.

Кроме того, люки наконец-то начнут устанавливать на Тульской.

План ремонта на 4 октября:

ул. Тульская - установка люков и ямочный ремонт;

подготовка съездов по ул. Ленина;

ул. Марата - завершение работ по тротуару.

Какими улицами дорожники собираются заняться на выходных, пока не сообщается.