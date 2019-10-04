На выходных - холод, ветер и снег

В пятницу, 4 октября, наш регион находится под влиянием холодного атмосферного фронта. Временами возможен дождь. Максимальная температура воздуха в Калуге составит +12 градусов, к вечеру похолодает до +7. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт ст., что ниже нормы.

В субботу местами пройдёт дождь. Ночью будет +4..+6, днём - до +11. Ветер с порывами до 15 м/с.

В воскресенье, 6 октября, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер с порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью всего +2..+4, днём - около +5..+7.

В начале следующей недели временами ожидаются осадки, ночью температура начнёт опускаться до -4..-2, днём - около +5..+7, что ниже нормы на 3-4 градуса.