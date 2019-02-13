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Грузовые авто не пускают в Калугу

13.02.2019 11:44 12 3347 Дмитрий Ивьев, Фото: УГИБДД по Калужской области.
Грузовые авто не пускают в Калугу

Как мы уже рассказывали, мощный снегопад обрушился на Калугу в ночь на 13 февраля. За четыре часа в городе выпала половина месячной нормы осадков. На дорогах области к 10 утра было зарегистрировано две аварии с пострадавшими и девять ДТП, в которых повреждены только авто.

Чтобы избежать заторов, сотрудники ГИБДД дежурят на въездах в город и перенаправляют грузовой транспорт на Южный обход. Патрули работают в Аненках, на Секиотовском кольце и на Грабцевском шоссе, рассказали нам в пресс-службе УГИБДД по Калужской области.

В дорожной полиции призывают водителей соблюдать скоростной режим. По возможности, лучше пока отложить поездки.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Тэги: авто
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