Грузовые авто не пускают в Калугу

Как мы уже рассказывали, мощный снегопад обрушился на Калугу в ночь на 13 февраля. За четыре часа в городе выпала половина месячной нормы осадков. На дорогах области к 10 утра было зарегистрировано две аварии с пострадавшими и девять ДТП, в которых повреждены только авто.

Чтобы избежать заторов, сотрудники ГИБДД дежурят на въездах в город и перенаправляют грузовой транспорт на Южный обход. Патрули работают в Аненках, на Секиотовском кольце и на Грабцевском шоссе, рассказали нам в пресс-службе УГИБДД по Калужской области.

В дорожной полиции призывают водителей соблюдать скоростной режим. По возможности, лучше пока отложить поездки.