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Половина месячной нормы снега выпала в Калуге за 4 часа

13.02.2019 10:57 4 2402 Дмитрий Ивьев
Половина месячной нормы снега выпала в Калуге за 4 часа

В ночь на среду, 13 февраля, за четыре часа в Калуге выпала почти половина месячной нормы осадков. Высота снежного покрова увеличилась на 14 сантиметров, рассказали в МБУ «СМЭУ».

Коммунальщики отмечают, что на дороги уже высыпано 282 тонны песка и соли.

- В первую очередь работы ведутся на дорогах, где проходит большой поток автотранспорта, - прокомментировали ситуацию в «СМЭУ». - Однако при высокой интенсивности снегопада высока вероятность образования наката на дорогах, особенно на опасных участках дорог.
Водителей призывают временно отказаться от поездок.

Как мы уже рассказывали, из-за непогоды в городе произошло множество аварий, а на улице Степана Разина дерево упало на три машины.

Уважаемые читатели! Почистили ли улицы в вашей части города? Расскажите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: погода снегопад
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