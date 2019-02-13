Дерево рухнуло на машины на Степана Разина

Утром в среду, 13 февраля, во время сильного снегопада, который накрыл Калугу, на улице Степана Разина недалеко от перекрестка с Никитина обрушилось дерево. Ствол упал на припаркованные машины. Не повезло, в частности, владельцам «Лады Гранта», «Матиза» и «Опеля».
Как рассказали нам очевидцы, несмотря на повреждения, автомобилисты сами смогли уехать с места происшествия. Около 10 утра коммунальщики распилили ствол и начали убирать ветки.
Ещё одно дерево упало на улице Поле Свободы, сообщают пользователи соцсетей. Там, по предварительным данным, обошлось без серьезных последствий.
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