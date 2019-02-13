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Мощный снегопад: по всему городу бьются машины

13.02.2019 09:37 4 6858 Дмитрий Ивьев
Мощный снегопад: по всему городу бьются машины

Снегопад обрушился в ночь на среду, 13 февраля, на Калугу. При этом наблюдается плюсовая температура. Дороги по всему городу покрылись слоем льда.

Большинство автомобилистов снизили скорость передвижения, но аварий все равно не удалось избежать.

По сообщениям очевидцев, машины разбились на Тульском шоссе в районе перекрестка с Генерала Попова, на Восточном проезде недалеко от улицы Тульской, на улице Жукова в районе улицы Горького, на улице Зерновой, на улицах Моторной и Клюквина, на дороге между Силикатным и деревней Белой, на улице Телевизионной, в Шопино.

Множество аварий произошло на трассе Калуга – Тула, сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

По прогнозам синоптиков, снегопад закончится около 12:00. После этого начнёт холодать.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие погода
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