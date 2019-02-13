Синоптики рассказали, когда закончится снегопад

Привычная февральская погода вернулась в Калугу в ночь на среду, 13 февраля. К утру слой снега в городе вырос на несколько сантиметров.

На многих дорогах наблюдается гололедица, лёд также на тротуарах.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти примерно до 12:00 среды. После этого температура воздуха начнёт постепенно снижаться. К вечеру ожидается около 5 градусов мороза, без осадков.

В четверг, 14 февраля, также будет морозно, осадки не ожидаются. К выходным температура воздуха вновь поднимется выше нуля.

UPD. По обновленным данным, снегопад прекратится 13 февраля после 14:00.