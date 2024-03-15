В Калуге кто-то тайно отремонтировал дорогу

Наши читатели сообщали о плохом состоянии асфальта на улице Димитрова. Мол, ремонт там проходил осенью, а уже все развалилось.

Но в городской управе неожиданно ответили, что никаких работ на Димитрова не вели.

- Тогда без подготовки были заделаны ямы смесью крошки и битума, и мы не можем сказать, кто это делал, либо жители, либо благотворительное лицо, - говорится в комментарии администрации. - Сейчас наши службы будут делать ямочный ремонт литой смесью.

Ямы обещают заделать до 20 марта.