В Калуге уберут аварийные деревья из Губернского парка

В Калуге в понедельник, 20 марта, начнутся работы по очистке Губернского парка на Правом берегу от аварийных деревьев. Об этом сообщили в пятницу в региональной Дирекции парков.

Работы продлятся до 9 апреля. Часть дорожек будет огорожена.

Обследования парка проходили в феврале. Тогда и были выбраны деревья, которые уберут с территории.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.