В Калуге планируется к лету расчистить набережную Оки до понтонного моста

Как мы уже рассказывали, в марте в Калуге начали расчищать от кустов и деревьев набережную на левом берегу Оки в районе Гагаринского моста. В начале апреля из-за разлива реки работы несколько затормозились, однако сейчас вновь продолжаются. В пятницу, 16 апреля, ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Сотрудники Калугаблагоустройства активно удаляют кустарник, который успел вырасти аж до трех метров, - отметил Денисов. - Коллеги из водоканала вытаскивают пни с корнями, которые выросли между бетонных плит. В первую очередь это важно для защиты улицы Набережной.

По словам главы администрации, пешеходная часть – отличное место для катания на велосипедах.

- После очистки набережная вновь станет отличным местом для отдыха калужан, - уверен Денисов. - Ведем переговоры с малым бизнесом, который может прийти сюда с услугами, нужными людям. К лету планируем дойти до понтонного моста. Все преимущества «большой воды» будут вновь доступны калужанам!

Ранее, напомним, власти заявляли, что расчистят набережную до 1 мая.

Лестница со стороны улицы Набережной.