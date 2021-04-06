В Калуге разлившаяся Ока затопила нижний уровень набережной

В Калуге к 1 мая обещают очистить от деревьев и кустов старую набережную Оки на участке от Воробьевской переправы до Гагаринского моста. Однако проведения работ пока мешает паводок.

- Ситуация осложнилась тем, что разлив реки достиг первого яруса набережной, и расчистку берега на данный момент выполнить сложно, - рассказали во вторник, 6 апреля, в «Калугаоблводоканале». - Поэтому работы продолжаются на склоне. Специалисты спиливают поросль и готовят ее к вывозу на площадку для утилизации.

Коммунальщики отмечают, что во вторник, 20 апреля, на расчистку набережной Оки выйдет сразу 300 работников.

Очистка набережной Оки в Калуге.

А вот так разливалась Ока в апреле 2021 года.