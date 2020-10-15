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В Калуге за неделю восстановили площадку в сквере Волкова

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 15.10.2020 14:29 10 2097
В Калуге за неделю восстановили площадку в сквере Волкова

В среду, 14 октября, в сквере Волкова установили новое спортивное оборудование на месте снесенной неделю назад площадки. Полностью все доделать городские власти обещают к 22 октября, рассказали в четверг в управлении городского хозяйства Калуги.

Как мы уже рассказывали, площадку признали аварийной и демонтировали неделю назад.

Но это решение резко раскритиковал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Буквально на днях активисты городской управы… Мне трудно подобрать слова мягкие, чтобы это описать… Взяли и её снесли, - заявил он в своем видеообращении. - Видимо, руководствуясь одними им известными причинами. Тем не менее мы получили на фоне пока ещё не благоустроенного сквера вместо функционирующей площадки разруху. Не зря говорят: «Хуже дурака есть только дурак с инициативой». Мне кажется, надо эту ситуацию немедленно исправить. И, конечно, таких вещей впредь не допускать. Если хотите сделать что-то хорошее, спросите людей и сделайте это вместе с ними. Но ни в коем случае не надо рушить то, что сделали другие люди. Поэтому я уверен, что городские власти сейчас услышат мнения людей и быстро, в кратчайшие сроки, исправят эту неприглядную ситуацию.

После этого городские власти пообещали всё восстановить в течение двух недель.

Обновленная площадка в сквере Волкова.

- Работы по монтажу ведутся при непосредственном участии спортсменов-активистов, регулярно занимающихся на данной площадке, - отметили 15 октября в управлении городского хозяйства. - В частности, были учтены их пожелания о месте расположения тех или иных тренажёров, а также о спортивном наполнении площадки.

По информации горхозяйства, на участке в настоящее время установлено следующее оборудование:

  • спаренный турник (комплекс из 2-х турников);
  • пара брусьев;
  • воркаут с боксёрской грушей;
  • штанга с колёсами;
  • скамья для пресса;
  • станок для жима лёжа (со штангой);
  • две скамьи для отдыха.

- Дополнительно хотим обратить внимание жителей, что на данной спортивной площадке смогут свободно заниматься все желающие, - подчеркивают чиновники.

Городские власти отмечают, что советовались со спортсменами, которые там занимались.

Работы провели 14 октября - через неделю после критики губернатора.

Тем временем

На перекрестке в центре Калуги провалился асфальт. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 15.10.2020 14:29 10 2097
Тэги: благоустройство фоторепортаж спорт владислав шапша
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