На перекрестке в центре Калуги провалился асфальт

На перекрестке улиц Марата и Достоевского в Калуге на проезжей части образовалась яма. В нескольких метрах от провала находится канализационный колодец.
В начале этой недели кто-то из водителей воткнул в яму палку с красно-белой лентой.
Свои вопросы о данном происшествии мы направили в «Калугаоблводоканал» и управление городского хозяйства.
Водоканал ответил, что специалисты выехали на место происшествия. Сейчас проводится обследование.
Водители отметили яму палкой с красно-белой лентой.
В данный момент несколько затруднен поворот налево с Марата на Достоевского.
После этого, кстати, яму прикрыли деревянной треногой. Однако никаких предупреждающих знаков там не установлено.
В управлении горхозяйства в свою очередь отметили, что ждут решения водоканала, так как только у них есть специальный прибор для обследования.
После нашего обращения в водоканал яму прикрыли треногой.
Рядом с провалом проседает асфальт и у другого колодца.
Через дорогу на Достоевского разрастается яма на пешеходном переходе. Год назад это место «поцарапал» ковш какого-то экскаватора. Ямки постепенно увеличиваются.
Вновь проседает асфальт и у колодца на соседнем перекрестке Достоевского и Рылеева.
Напомним, мы еще год назад рассказывали о провалах возле колодцев на улице Достоевского.
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