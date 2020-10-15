На перекрестке в центре Калуги провалился асфальт

На перекрестке улиц Марата и Достоевского в Калуге на проезжей части образовалась яма. В нескольких метрах от провала находится канализационный колодец.

В начале этой недели кто-то из водителей воткнул в яму палку с красно-белой лентой.

Свои вопросы о данном происшествии мы направили в «Калугаоблводоканал» и управление городского хозяйства.

Водоканал ответил, что специалисты выехали на место происшествия. Сейчас проводится обследование.

Водители отметили яму палкой с красно-белой лентой.

В данный момент несколько затруднен поворот налево с Марата на Достоевского.

После этого, кстати, яму прикрыли деревянной треногой. Однако никаких предупреждающих знаков там не установлено.

В управлении горхозяйства в свою очередь отметили, что ждут решения водоканала, так как только у них есть специальный прибор для обследования.

После нашего обращения в водоканал яму прикрыли треногой.

Рядом с провалом проседает асфальт и у другого колодца.

Через дорогу на Достоевского разрастается яма на пешеходном переходе. Год назад это место «поцарапал» ковш какого-то экскаватора. Ямки постепенно увеличиваются.

Вновь проседает асфальт и у колодца на соседнем перекрестке Достоевского и Рылеева.

Напомним, мы еще год назад рассказывали о провалах возле колодцев на улице Достоевского.