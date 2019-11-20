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Яма на яме: как за 4 года развалилась дорога в центре Калуги

20.11.2019 12:28 7 3626 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Яма на яме: как за 4 года развалилась дорога в центре Калуги

На днях в Калуге активно обсуждалась идея сузить проезжую часть улицы Достоевского на перекрестке с Московской. Мол, там сейчас три полосы, а для поворота налево и направо достаточно только двух. Но некоторые водители приводили аргументы, что по центру дороги объезжают ямы. Откуда ямы на улице, которая недавно ремонтировалась? Мы прошлись по Достоевского и посмотрели, что же стало с асфальтом за четыре года после ремонта.

На 900-метровой улице, протянувшейся от Плеханова до Московской, уже сейчас можно найти больше 10 ям или мест, где ямы появятся в ближайшем времени.

Ремонтировали эту улицу в 2015 году. Тогда московский подрядчик завершил работы в августе и получил по контракту более 16 миллионов рублей. Гарантия на асфальтовое покрытие – 5 лет. Но сейчас эта столичная фирма находится на стадии банкротства.

Как видно на фото, практически все провалы находятся рядом с канализационными колодцами.

Пояснить проблему мы попросили в «Калугаоблводоканале».

- Разрушение кирпичной кладки горловины колодца происходит в первую очередь из-за неблагоприятных погодных условий и наезда большегрузного транспорта, - говорят там. - Кирпич постепенно разрушается и происходит провал колодца и асфальта вокруг него.

Но, как обещают коммунальщики, в последнее время используются специальные доборные кольца и опорные плиты, которые позволят избежать проблем с кирпичной кладкой колодцев.

В управлении городского хозяйства в то же время отметили, что дорога находится в нормативном состоянии на гарантии. А устранения провалов будут требовать от собственников коммуникационных сетей.

На перекрестке с Рылеева ямочный ремонт проводили буквально в прошлом году. Но уже теперь там яма в 30 см глубиной.

Эти ямки на пешеходном переходе у скверопарка появились осенью. Как раз в это время велся ремонт соседней улицы Марата.

Из-за подобных ям улица становится опасной и для пешеходов, находящихся на тротуаре. Иной лихач вполне может вылететь на дорожку, объезжая провал.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: авто дороги фоторепортаж
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