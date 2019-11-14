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Улицу Достоевского предложили сузить ради деревьев

14.11.2019 10:26 34 1667 Дмитрий Ивьев
Улицу Достоевского предложили сузить ради деревьев

В Калуге предложили сузить проезжую часть улицы Достоевского в районе перекрестка с Московской. В среду, 13 ноября, в сообществе «Зелёный город» в социальной сети Facebook написал калужанин Юрий Бухарский.

- Есть предложение сделать сужение на перекрёстке Достоевского-Московской, - отметил он. - Сейчас там три полосы одностороннего движения: левая - налево, правая - направо, а средняя не используется. За счёт сужения проезжей части можно было бы расширить и озеленить тротуар напротив дома №48.

Отметим, что средняя полоса в этом месте частенько используется водителями-нарушителями, которые с неё поворачивают вторым рядом налево или направо. Тем самым движение ещё больше затрудняется. Сужение проезжей части помогло бы избавиться от этой проблемы.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги
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