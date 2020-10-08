Власти Калуги назвали сроки возвращения площадки в сквер Волкова

Как мы уже рассказывали, на днях в Калуге в сквере Волкова снесли тренажерную площадку. Городские власти объяснили это аварийным состоянием оборудования.
Но действия чиновников вечером в среду, 7 октября, раскритиковал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Глава региона отметил, в частности, что «хуже дурака есть только дурак с инициативой».
На эти слова уже последовала реакция врио городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.
- Посоветуемся со спортсменами и разместим новую площадку. – написал он в Facebook.
По его словам, работы займут две недели. На вопрос, кто виноват в случившемся, он не стал отвечать.
Тем временем
В Калуге началась реконструкция аварийного перекрёстка: что ждёт водителей. Подробности.
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