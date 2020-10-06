В Калуге началась реконструкция аварийного перекрёстка: что ждёт водителей

На этой неделе в Калуге начнётся реконструкция на перекрёстке улиц Степана Разина и Тульской. Это одно из самых аварийных мест города. Аварии тут происходят едва ли не каждую неделю.

Стоимость работ составит 5,1 миллиона рублей. Завершить их должны до конца нынешнего года. При этом заявку на участие в торгах подала лишь одна фирма. Именно с ней и заключен контракт.

Что же поменяется для водителей и пешеходов? Одно из главных нововведений – ликвидация площадки в продолжении бульвара, на которой частенько паркуются автомобилисты. Из-за этого пешеходы вынуждены пересекать улицу Степана Разина между парковкой и оживлённой проезжей частью.

Чтобы избавиться от парковки, бульвар продлят и оградят. Между переходом и улицей Тульской появится небольшая зелёная зона.

В ближайшее время в Калуге ликвидируют эту парковку на улице Степана Разина.

На самом перекрёстке установят новые светофоры на консолях, знаки «Стоп», а также нанесут двойную сплошную разметку. Теперь повернуть со Степана Разина на Тульскую без остановки будет запрещено. Множество аварий на перекрёстке происходило как раз тогда, когда один водитель ехал по Степана Разина в сторону площади Победы, поворачивал налево на Тульскую и не пропускал встречную машину.

На месте нынешней стихийной парковки будет продолжение бульвара, а саму зебру немного сместят в сторону и отделят от проезжей части небольшой зелёной зоной.

На перекрёстке также появится двойная сплошная линия и знаки «Стоп».

Как отмечают в городской управе, разметка на перекрёстке Разина и Тульской в последние месяцы не наносилась как раз из-за предстоящей реконструкции.

Напомним, в прошлом году данный перекрёсток оборудовали камерами фиксации нарушений ПДД.

Аварии здесь происходят регулярно. Нередко машины вылетают на тротуар.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!