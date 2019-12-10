Водителей ждёт ураган: новые камеры ставят в Калуге

До конца декабря в Калуге собираются ввести в эксплуатацию новые комплексы фото- и видеофиксации нарушений «Автоураган», установленные на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина. Об этом нам рассказал начальник «Центра безопасности дорожного движения» Калужской области Александр ДОРОШЕНКО.

Эти камеры начнут фиксировать превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора и заезд за стоп-линию.

С какого именно дня водители начнут получать штрафы с этого перекрестка, пока не сообщается. После введения в эксплуатацию камеры некоторый период будут работать в тестовом режиме. Однако водителям уже сейчас рекомендуют не нарушать правила, так как придется раскошелиться.

Как отметил Дорошенко, в нынешнем году новые камеры в Калуге появятся только на перекрестке Тульской и Степана Разина. Ещё девять подобных комплексов включат в области, два из них – в Обнинске.

В управлении городского хозяйства Калуги нам рассказали, что разметку на перекрестке нанесут не раньше весны. Так что водителям пока придется ориентироваться на знаки и таблички «Стоп».

Напомним, подобными средствами фиксаций нарушений оборудовано в Калуге несколько перекрестков:

Генерала Попова – Тульское шоссе

Московская – Азаровская,

Ленина – Карла Либкнехта,

Кирова – Ленина,

Кирова – Московская.

По отзывам водителей, проезжать пересечения данных улиц стало гораздо легче. Заметно меньше автомобилистов теперь выезжает на перекресток в последний момент, пытаясь проскочить.

Разметку обещают обновить только весной.

Будут ли камеры фиксировать номера машин, которые паркуются на этом пятачке, в ГИБДД пока не говорят.

Камеры на улице Кирова заметно улучшили ситуацию с проездом перекрестков.

Хотя по-прежнему находятся водители, которые торопятся и получают потом штрафы.

Уважаемые читатели, а где ещё в Калуге нужны такие камеры? Пишите в комментариях!