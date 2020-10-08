Владислав Шапша жестко отреагировал на снос площадки в сквере Волкова

Как мы уже рассказывали, на днях в Калуге демонтировали площадку с тренажерами в сквере Волкова.

Городские власти объяснили это тем, что оборудование было аварийным и опасным. Однако на месте снесенной площадки пока ничего не появилось.

Чиновники объясняют, что в сквере должны появиться крытые теннисные корты. Однако вопрос финансирования пока не решён. Строительство может затянуться на годы.

В то же время вечером 7 октября на снос тренажеров жестко отреагировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША:

- Буквально на днях активисты городской управы… Мне трудно подобрать слова мягкие, чтобы это описать… Взяли и её снесли. Видимо, руководствуясь одними им известными причинами. Тем не менее мы получили на фоне пока ещё не благоустроенного сквера вместо функционирующей площадки разруху. Не зря говорят: «Хуже дурака есть только дурак с инициативой». Мне кажется, надо эту ситуацию немедленно исправить. И, конечно, таких вещей впредь не допускать. Если хотите сделать что-то хорошее, спросите людей и сделайте это вместе с ними. Но ни в коем случае не надо рушить то, что сделали другие люди. Поэтому я уверен, что городские власти сейчас услышат мнения людей и быстро, в кратчайшие сроки, исправят эту неприглядную ситуацию.

Реакции на эти слова от горуправы пока не было.

UPD. Власти Калуги назвали сроки возвращения площадки в сквер Волкова.