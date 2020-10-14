В Калуге завершается укрепление подпорной стены второй очереди Музея космонавтики

В Калуге близится к завершению укрепление подпорной стены второй очереди Музея космонавтики. Напомним, она частично обрушилась в начале июля нынешнего года.

В настоящее время рабочие продолжают погружать буронабивные сваи, сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША. До 20 октября погрузят еще 35 свай, после чего тяжелая техника будет вывезена с территории строительной площадки.

До 1 ноября планируется завершить работы по заливке верхнего ростверка, по укреплению подпорной стены – 11 ноября.

Для укрепления откосов склона будет использована объемная георешетка.