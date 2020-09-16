Суд обязал горуправу Калуги осветить улицу Секиотовскую

В июне 2020 года прокуратура Калуги провела проверку и установила, что на улице Секиотовской отсутствует искусственное наружное освещение.

- Это представляло угрозу жизни и здоровью, как пешеходов, так и водителей, - сообщили во вторник, 15 сентября, в областной прокуратуре.

На городскую управу Калуги был подан иск в суд с целью обязать установить на этой улице освещение. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.