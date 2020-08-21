Скандальная художница из Калуги создала мурал на 20-этажном доме

Калужская художница Виктория ВЕЙСБРУТ приняла участие в международном фестивале уличного искусства «Культурный код». Она стала первой девушкой в России, создавшей мурал на фасаде дома высотой в 20 этажей в Челябинске. Свою работу она назвала «Окно Овертона».

- Я отображаю мир, в котором большую часть нашего окружения составляет интернет-пространство, перегруженное информацией, играющей роль в формировании нашего видения действительности, - отметила Виктория. - На данной картине изображена Венера Милосская, богиня любви, которую собирают в некий новый осовремененный образ маленькие художники. Имя каждого из них Викита, и каждый из них — это я, мое альтер эго. Хочу, чтобы наши улицы, города и все вокруг стало ярче. Это сделает нас счастливее!

«Культурный код» – это большой международный фестиваль, основной целью которого стало создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативного пространства в городах России, где жители гости могут познакомиться с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой, рассказали нам организаторы.

Виктория Вейсбрут.

Напомним, Виктория Вейсбрут стала известна в Калуге осенью 2019 года, когда предложила нарисовать авангардного Гагарина на въезде в город. Однако многим калужанам это очень не понравилось.

Весной 2020 года Виктория представила картину с кислотным Путиным.

Художница родилась в городе Сосенский Козельского района Калужской области. Закончила Тульский государственный университет со степенью специалиста по графическому дизайну.

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