Авангардное изображение Гагарина появится на въезде в Калугу

В понедельник, 21 октября, стали известны результаты городского конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение для фасада дома №11 на улице Гагарина. Здание находится на въезде в Калугу. Сейчас стену дома украшает баннер с изображением Юрия Гагарина, который за четыре года выцвел.
В конкурсе, объявленном Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений, приняло участие 11 художников. Его победителем стала молодая калужская художница Виктория Вейсбрут. Она предложила украсить стену муралом с изображением Гагарина.
- Виктория обратилась к опыту русского авангарда и мастеров 60-70-х годов, использовав мотивы коллажной техники работ наших советских предшественников, - пояснил на понедельничной планёрке в горуправе главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. – Здесь есть та самая преемственность, синергия опыта и молодости.
- Надеюсь, что при вашей поддержке работа будет выполнена на высшем уровне, и эта картина станет прекрасным украшением въезда в город, – сказала Виктория Вейсбрут в своём коротком ответном выступлении. – С точки зрения художественной опыта у меня достаточно, чтобы выполнить эту работу. Главное, чтобы погода не подвела.
- Насколько долговечен этот предмет искусства? – поинтересовался у художницы городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
- Мурал держится в идеальном состоянии минимум пять лет, - ответила она. – По опыту моих коллег, которые занимаются этим видом деятельности, некоторые муралы в Москве в возрасте 12 лет находятся в прекрасном состоянии. Очень многое зависит от состояния стены, поэтому сейчас будет важно обследовать её на наличие плесени, если нужно, убрать её, и заштукатурить места, которые разрушаются, если они есть.
По словам художницы, создание граффити займёт около двух недель. Если погода будет хорошей, то сроки могут сократиться до семи-десяти дней.
Имя Виктории Вейсбрут стало известно большому количеству калужан летом этого года. Она предложила превратить скандально известную «свечку» на улице Воронина в арт-объект, украсив фасад здания большим граффити с изображением богини Победы Виктории работы немецкого скульптора XIX века Христиана Рауха.
Однако собственнику дома идея не понравилась, поэтому реализовать проект не удалось.
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