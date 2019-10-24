Цветастого Гагарина забраковали: власти объявят новый конкурс

Городская управа аннулирует результаты конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение для фасада дома №11 на улице Гагарина. Здание находится на въезде в Калугу. Сейчас стену дома украшает баннер с изображением Юрия Гагарина, который за четыре года выцвел.

Как мы уже рассказывали, победителем конкурса стала молодая калужская художница Виктория Вейсбрут. Она предложила украсить стену муралом с изображением Гагарина. Граффити представляет собой яркий коллаж, выполненный по мотивам работ советских художников-авангардистов.

Однако не всем калужанам понравился такой вариант. В комментариях на нашем сайте и в социальных сетях разгорелась жаркая дискуссия.

В итоге власти решили пойти на попятную и отказаться от авангардного Гагарина.

— Городское искусство не должно разделять людей, тем более на важных городских локациях, - прокомментировал ситуацию в четверг, 24 октября, главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - Стиль художника — безусловно личное дело художника, а такой мурал — всё таки общественное. Проанализировав полемику после объявления результатов конкурса я рекомендовал руководству аннулировать итоги. Не надо спешить.

По его словам, в середине ноября будет запущен новый конкурс с широким освещением, онлайн голосованием и более жёсткими критериями.

- С привлечением ресурсов Союза Художников, Союза Архитекторов, Союза Дизайнеров и Фонда развития современного искусства, - пообещал Комов. - К работам можно будет приступить к весне. А подготовку поверхности осуществить сейчас. Никогда не поздно признать и исправить ошибки, старые и новые, свои и чужие.

Также он пояснил, что спешка с нынешним конкурсом была вызвана тем, что спонсор проекта хотел реализовать его в этом году. Но теперь бизнесмены согласились дать деньги и на следующий.

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