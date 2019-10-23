«Матрёшка с лицом Гагарина» или прорыв: как отреагировали калужане на космонавта в авангардном стиле

Как мы рассказывали, недавно стали известны результаты городского конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение для фасада дома №11 на улице Гагарина. Здание находится на въезде в Калугу. Сейчас стену дома украшает баннер с изображением Юрия Гагарина, который за четыре года выцвел.

Победителем конкурса стала молодая калужская художница Виктория Вейсбрут. Она предложила украсить стену муралом с изображением Гагарина. Граффити представляет собой яркий коллаж, выполненный по мотивам работ советских художников-авангардистов.

«Весёлый сантехник»

Реакция калужан на этот проект оказалась неоднозначной: от восторженного «вау!» до категорического неприятия. «Грустный Гагарин в хохломе», «матрёшка с лицом Гагарина», «какой-то весёлый сантехник», «наркомания какая-то», «клоун» – примерно такими эпитетами одаривают работу Виктории калужские пользователи соцсетей, выступающие против попытки изобразить первого советского космонавта в образе, предложенном художницей.

«Лично мне это напомнило творчество школьника младших классов, которому попались в руки фломастеры и он взялся раскрашивать портреты знаменитых людей в школьных учебниках, - написал на своей странице в «Фейсбуке» журналист Андрей ГУСЕВ. – Возможно, кто-то посчитает это шедевром. Но я бы, претворяя эту идею в жизнь, всё-таки предварительно попросил бы у Юрия Алексеевича прощения».

«Когда на всеобщее обозрение горожан и гостей города водружают вот такое неоднозначное творение – это откровенный вызов. И я воспринимаю это как личное оскорбление от властей города», - категорично заявляет калужанин Юрий ЮРЬЕВ.

«Ничего не имею против ярких городских муралов. Наверное, проблема в том, что Гагарин не площадка для экспериментов. Есть уже определённый стереотип его восприятия, - высказался бизнесмен Леонид МЕЕРОВИЧ. – Помните у классиков? «Тренируйтесь на кошках».

«Вы серьёзно?! Вот так должен выглядеть на въезде в город портрет человека, который впервые полетел в космос? – пишет калужанка Евгения ВЕСЕЛОВА. – Тут столько людей в комментариях — предлагаю по 500 рублей скинуться и попросить Эдуардо Кобро приехать в Калугу».

Противники проекта также интересуются, получил ли город согласие правообладателей на публичное изображение образа первого советского космонавта. В случае, если оно отсутствует, областной центр рискует налететь на судебный иск.

«Это молодость и свобода!»

Защитники работы Виктории Вейсбрут тоже не стесняются в выражениях и обвиняют его противников в ограниченности и необразованности.

«Нормальное изображение. Калуга – серый и убогий в плане городской среды населённый пункт, - пишет пользователь нашего сайта Андрей МИХАЙЛОВ. – Не надо бояться нового, яркого и разного. В Вене, например, в старых кварталах многие глухие стены оформлены таким образом, и очень это хорошо смотрится.

«То, что Виктория нарисовала, актуально, современно и интересно! Это жизнь! Творчество! Молодость и свобода! Это круто! – считает калужанка Анна КОЗЛОВА. – Таких изображений полно в Нью-Йорке, Париже, Мюнхене, Барселоне, других городах! Сколько можно быть Калуге унылым, провинциальным купеческим захолустьем? Снимите уже с себя шерстяную замусоленную кофту неудовлетворённой училки! И шире смотрите на искусство! Дорогу свободе и молодости! Это же Гагарин! Он = прорыв!!!»

В одном из обсуждений приняла участие и сама Виктория.

«Я рада, что мой проект вызвал такую оживлённую дискуссию. Значит, калужанам не всё равно, как и мне, - пишет художница. – Я считаю, что нашему городу не хватает ярких цветов и их не надо бояться. Neo-pop-art сейчас популярен во всём мире. К данному обсуждению очень подходит статья, приведённая в комментариях ниже».

Далее Виктория разместила скриншоты публикации о том, как французы противились строительству Эйфелевой башни, называя её «срамом Парижа».

«Мы меняем вот этот серый брандмауэр с выцветшим баннером на яркую работу калужской художницы, - высказал своё мнение журналист, эксперт по недвижимости Кирилл ГУСЕВ. – Уверен, что критики нашлись бы у любого стиля. Работа победила на открытом конкурсе, и там половина работ была выполнена на высоком художественном уровне, что очень большая редкость для Калуги. Ответственность за то, что это достойная работа, взял на себя главный архитектор Алексей Комов. Хотите видеть что-то другое? Создавайте, заявляйтесь, уговаривайте заявиться других».

Был ли конкурс?

А вот здесь начинается самое интересное. Конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение для фасада дома №11 на улице Гагарина был объявлен 3 октября. Он нигде широко не афишировался, а его итоги подвели уже... 8-го числа, то есть спустя всего пять дней. Можно ли за такой короткий промежуток создать хороший, интересный проект?

Преподаватель художественной школы Калуги Софья ХОМУТОВА написала в «Фейсбуке», что её ученики хотели поучаствовать в конкурсе, но у них просто не хватило времени.

Между тем, есть основания предполагать, что конкурс был всего лишь формальностью. Пользователи соцсетей публикуют ссылки на новость ТРК «Ника» от 26 сентября 2019 года, в которой сообщается о встрече городского головы Дмитрия РАЗУМОВСКОГО с Викторией Вейсбрут. Виктория рассказала нашим коллегам, что получила от городских властей предложение преобразить фасад дома на Гагарина и что на встрече с градоначальником речь пойдёт именно об этом.

Формально в конкурсе участвовало 11 человек. Их работы никто не видел. Кто, кроме главного архитектора, оценивал проекты, неизвестно. Мы задали городскому голове эти вопросы ещё утром, но ответов на них пока не получили.

Между тем, несколько часов назад Виктория Вейсбрут написала на своей странице в «Фейсбуке»: «Город дал заднюю. Городская власть, хоть и образована, но не властвует. Эскиз отклонён, и так будет со всем новым».

Впрочем, никаких официальных заявлений от руководства города пока не поступало. Так что ждём.

От автора

Соглашусь с теми, кто говорит, что, пожалуй, любой подобный проект калужане восприняли бы в штыки. Но не соглашусь с теми, кто сравнивает нас с «зашоренными училками».

Да, мы, жители Калуги, народ консервативный, ко всему новому относимся настороженно. Это правда. Но среди нас много образованных, умных людей с хорошим вкусом, к мнению которых стоит прислушиваться.

И ещё. Конечно, город должен меняться, становиться современным. Но даже такие благие цели не стоят дутых, формальных конкурсов, от которых, честно говоря, все уже устали.