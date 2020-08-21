В Калуге мужчина расклеил по городу порнофото своей возлюбленной

В Калуге 54-летнему мужчине грозит до шести лет колонии за распространение эротических фотографий своей бывшей возлюбленной.

- Обвиняемый на протяжении года состоял в романтических отношениях с потерпевшей, - рассказали 20 августа в прокуратуре Калужской области. - Потерпевшая отправляла ему свои фотографии интимного характера. После прекращения отношений между людьми из-за ревности мужчина изготовил листовки, содержащие фотографии интимного характера потерпевшей и её контактные данные, далее распространил их на подъездах домов, на столбах электроосвещения, на автобусных остановках и в интернете.

Как отмечают в прокуратуре, пострадала не только женщина, но и дети, которые видели листовки.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.

Тем временем

Калугу ждут тёплые выходные. Подробности.