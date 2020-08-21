Калугу ждут тёплые выходные

В ближайшие дни в Калуге ожидается тёплая солнечная погода.

В пятницу, 21 августа, синоптики прогнозируют +20..+22, без осадков.

В субботу должно потеплеть до +24. Дожди не прогнозируются.

Также без осадков будет и в воскресенье, 23 августа. Воздух при этом прогреется до +24..+26 градусов.

А вот следующая неделя в Калужской области ожидается дождливой.

Тем временем

В Калуге собрали часть понтонного моста. Подробности.