Калугу ждут тёплые выходные

В ближайшие дни в Калуге ожидается тёплая солнечная погода.
В пятницу, 21 августа, синоптики прогнозируют +20..+22, без осадков.
В субботу должно потеплеть до +24. Дожди не прогнозируются.
Также без осадков будет и в воскресенье, 23 августа. Воздух при этом прогреется до +24..+26 градусов.
А вот следующая неделя в Калужской области ожидается дождливой.
Тем временем
В Калуге собрали часть понтонного моста. Подробности.
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