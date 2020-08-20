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В Калуге собрали часть понтонного моста

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 20.08.2020 16:43 3 794
В Калуге собрали часть понтонного моста

На прошлой неделе в Калуге начали устанавливать понтонный мост через Оку в районе Воробьёвской переправы.

Судя по фотографиям, которые опубликовала 20 августа городская управа, часть моста уже готова.

Напомним, завершить установку обещают 25 августа.

Длина моста составит 85 метров, но при необходимости может быть расширена за счет дополнительных секций до 120.

Все элементы моста проверяют представители Российского Речного Регистра. Они осматривают каждый понтон снаружи, и изнутри, затем выдают заключения по его эксплуатации.

Калуга понтонный мост

Калуга понтонный мост

Конструкция должна пропускать через себя не только пешеходов, но и машины массой до 20 тонн. На мосту смонтируют освещение, леерное ограждение, а также деревянный настил.

- В настоящее время спущено на воду необходимое количество понтонов, которые при данном уровне воды в реке позволяют создать переправу. Впрочем, общая длина моста позволяет передвигаться по нему даже при повышении этого уровня, - рассказал заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Дмитрий Шмаков.

Калуга понтонный мост Ока

 

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 20.08.2020 16:43 3 794
Тэги: благоустройство мост дмитрий шмаков
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