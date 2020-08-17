В Калуге назвали сроки установки понтонного моста

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Калуге начали устанавливать понтонный мост. По контракту, который размещён на сайте Госзакупок, мост должен появиться не позднее 31 декабря 2020 года, однако областные власти попросили подрядчика завершить работы к 25 августа. Это будет подарком калужанам ко Дню города, сообщает 17 августа пресс-служба правительства региона.

Напомним, идея вернуть мост на Воробьёвку, была озвучена руководством Калужской области в конце мая. Летом прошли торги. Стоимость моста – почти 65 миллионов рублей.

Согласно конкурсной документации, понтонная переправа должна быть стальной, секционной, длиной не менее 120 метров, шириной – не менее шести метров. Подрядчик обязан предусмотреть два съезда для прохода социально значимого транспорта и два лестничных пролёта для пешеходов.

Настил для пешеходной зоны будет деревянным. С обеих сторон понтона установят леерное ограждение. Кроме того, мост оснастят спасательными кругами. В вечернее и ночное время он будет освещаться.

Работы обещают завершить к 25 августа.