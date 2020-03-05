Калужанка нарисовала кислотного Путина

В среду, 4 марта, калужская художница Виктория ВЕЙСБРУТ на своей странице в Instagram выложила новую картину. На этот раз она изобразила кислотного Владимира Путина. Работа называется «Раб на Галерах».

- Прошу относиться к данной картине иронично, - написала Виктория. - Я достаточно аполитична. Но, когда просят написать портрет известного человека, не могу не выразить через него своё видение реальности. Картина сделана под заказ и не продаётся.

Напомним, Виктория Вейсбрут стала известна в Калуге после того, как выиграла конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение для фасада дома №11 на улице Гагарина. Однако мурал в её исполнении вызвал критику среди калужан. И работа не была воплощена в жизнь.

В Калуге работа Вейсбрут так и не появилась.