В Козельске благоустроят территорию вдоль реки Другуска

Работы начнутся в нынешнем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проект благоустройства «По Берегам» стал победителем онлайн-голосования среди местных жителей в 2023 году.

Другуска течет через центр Козельска и формирует зеленый каркас города. Вдоль реки расположены основные дороги и деловой центр. Основная цель проекта – связать части города пешеходной инфраструктурой.