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В Калуге залили постамент для памятника Ивану III

02.05.2017 16:24 23 1579 Елена Французова
В Калуге залили постамент для памятника Ивану III

К концу года в Калуге в сквере имени Ленина установят памятник Ивану III. Об этом во вторник, 2 мая, на встрече с журналистами заявил министр культуры и туризма Калужской области Павел СУСЛОВ.   

- При РВИО (Российское военно-историческое общество - прим. ред.) еще ведутся бурные обсуждения о том, какому памятнику быть, заседает комиссия, - цитирует  Суслова ТАСС. - Но сейчас мы находимся на финишной прямой. Уверен, что в ближайшее время творческой комиссией РВИО будет принято окончательное решение о том, какой памятник Ивану III появится в Калуге. Памятник будет установлен до конца года, к какой именно дате приурочат его открытие, пока не решено.

Напомним, что памятник Ивану III собирались установить в Калуге ещё год назад. Российское военно-историческое общество объявило о проведении открытого конкурса на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника. Однако ни один из 12 вариантов комиссии не понравился.

- Нам нужен не просто абы какой памятник, а шедевр достойный внимания ЮНЕСКО, - заявил тогда губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - И я здесь полностью разделяю обеспокоенность Андрея Сергеевича Кончаловского, который возглавляет художественный совет. В очередной раз наш совет склонился к тому, чтобы отклонить многочисленные предложения по этому памятнику. Действительно, он ни в коем случае не должен быть одним из тиража многочисленных одноликих памятников, которые устанавливаются в различных частях нашей страны.

Также чиновники долго спорили о том, где именно должен стоять памятник. Но в итоге всё-таки остановились на сквере Ленина.

- Место очень хорошее, очень! Ничего страшного нет, если именно на этом месте будет памятник  Ивану III. Потому что заслуг Ленина в развитии Калуги, мягко говоря, немного. На сегодняшний день исторически фигура спорная, - говорил Артамонов.

Кроме того, губернатор предложил тогда городским властям подумать и о переименовании сквера. В качестве пилотного варианта – Царский.


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Тэги: общество павел суслов анатолий артамонов

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