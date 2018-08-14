В перевернувшемся автобусе пострадали девять человек

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 14 августа, на дороге между Калугой и Авчурино Ферзиковского района перевернулся рейсовый автобус DongFeng.

В областном управлении МВД рассказали, что автобус подъезжал к Авчурино, выехал на обочину и перевернулся. Авария произошла примерно в 8:50.

- 9 человек получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи, - подчеркнули в полиции. - Возраст и личности пострадавших уточняются.

Ранее, напомним, очевидцы сообщали о 15 пострадавших, но эту информацию официально не подтвердили.

По факту аварии следователи начали проверку.

Фото: УМВД по Калужской области.

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