Под Калугой перевернулся рейсовый автобус

Во вторник, 14 августа, около 8:50 в Авчурино перевернулся рейсовый автобус Калуга-Авчурино.
Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, автобус съехал в кювет и опрокинулся. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Причины ДТП и количество пострадавших выясняются.
Очевидцы в группе «Калуга жесть» сообщают, что пострадали 15 человек.
Фото: ГУ МЧС и УМВД по Калужской области.
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