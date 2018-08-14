Под Калугой перевернулся рейсовый автобус

Во вторник, 14 августа, около 8:50 в Авчурино перевернулся рейсовый автобус Калуга-Авчурино.

Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, автобус съехал в кювет и опрокинулся. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Причины ДТП и количество пострадавших выясняются.

Очевидцы в группе «Калуга жесть» сообщают, что пострадали 15 человек.

Фото: ГУ МЧС и УМВД по Калужской области.

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