По факту аварии пассажирского автобуса следователи проведут проверку

14.08.2018 13:58 958

Следователи проверят компанию-перевозчика на соблюдение всех норм безопасности, предъявляемых к техническому состоянию транспортного средства, оказывающего услуги перевозки, и соблюдение требований безопасности водителями, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня утром вблизи деревни Авчурино Ферзиковского района микроавтобус с пассажирами опрокинулся на обочине. Пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести.

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!