Замгубернатора об эвакуациях в Калуге: «Паралича города удалось избежать»

В четверг, 21 сентября, заместитель губернатора Калужской области Руслан СМОЛЕНСКИЙ прокомментировал массовую эвакуацию калужан из административных, учебных и торгово-развлекательных объектов.

- Такой массовой атаки с ложными сообщениями о минировании ранее не было. Сообщения приходили с телефонов, которые не зарегистрированы в Российской Федерации. Это было сделано с территории иностранных государств. Двадцать объектов, - цитирует Смоленского газета «Весть». - Все профильные структуры - полиция, федеральная служба безопасности, МЧС - сработали очень чётко. Было сформировано 9 кинологических расчётов, организована эвакуация людей, проведена проверка. Несмотря на риск паралича города, этого удалось избежать, благодаря быстрой работе всех служб. После проверки объектов информация не подтвердилась. Но мы в этом отношении находимся во всеоружии, прекрасно понимая, что кто-то пытается расшатать обстановку по стране. Безусловно, органами государственной власти все эти действия будут жёстко пресекаться. На будущее мы готовы к чёткой координации нашего межведомственного взаимодействия при решении подобного рода задач.

Напомним, в среду, 20 сентября, около 11:00 стали поступать звонки о том, что в городе заминированы различные здания, в том числе три школы, областная и городская администрации. Сотрудники дорожной полиции частично перекрыли движение на центральных улицах города, был закрыт и въезд в Калугу со стороны Анненок. В итоге транспорт в Калуге встал в огромной пробке. Движение возобновилось только после 16:00.