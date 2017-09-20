Въезд в Калугу со стороны Анненок закрыли

После 13:00 в среду, 20 сентября, сотрудники ГИБДД перекрыли въезд в Калугу со стороны Анненок. На перекрёстке весь поток перенаправляют в сторону деревни Белой и Силикатного.
Вероятно, перекрытие связано с проверкой зданий в центре города, которые эвакуировали после массовых звонков о якобы заложенных взрывных устройствах. Однако официальные комментарии от правоохранительных органов пока не поступали. Как долго будет перекрыта дорога в сторону центра, пока не сообщается.
Как мы уже сообщали, улицы Кирова и Суворова до сих пор перекрыты. Из-за этого на прилегающих улицах наблюдаются огромные пробки. Полиция просит автомобилистов не выезжать на дороги.
Фото: «Калуга жесть».
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