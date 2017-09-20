Полиция просит автомобилистов не выезжать на улицы Калуги

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 20 сентября, сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в административные здания, школы и торговые центры Калуги. МЧС подтвердило информацию как минимум о 16 оцепленных объектах. Сейчас здания проверяются, люди эвакуированы.
Калужская полиция в 13:00 обратилась ко всем автомобилистам с просьбой не выезжать на дороги:
- В связи со сложной транспортной обстановкой в центральной части города Калуги просим граждан воздержаться от поездок на личном транспорте.
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